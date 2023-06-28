Как в Москве отмечают Курбан-байрам
Почти миллиард мусульман по всему миру отмечают в эту среду главный исламский праздник — День жертвоприношения, известный также под названиями Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
На праздничном намазе 28 июня в Москве ожидается около 300 тыс. мусульман, еще около 200 тыс. — в Московской области. К организации праздничной молитвы привлечены волонтеры, которые на разных языках помогают верующим ориентироваться на улицах и на выходах из метро.
Движение на некоторых улицах Москвы закрыто, изменена часть маршрутов наземного транспорта, а в работе станций метро, расположенных вблизи мечетей, действуют ограничения.
Газета.Ru: главные новости