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Как в Москве отмечают Курбан-байрам

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Верующие в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у Московской Соборной мечети, 28 июня 2023 года 
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Верующие перед намазом у Московской соборной мечети по случаю праздника Курбан-байрам, 28 июня 2023 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
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Верующие в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у Московской Соборной мечети, 28 июня 2023 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
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Верующие в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у Московской Соборной мечети, 28 июня 2023 года 
© Сергей Фадеичев/ТАСС

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Верующий в день праздника Курбан-байрам у Московской Соборной мечети, 28 июня 2023 года 
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Верующие во время праздничного намаза по случаю праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети, 28 июня 2023 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
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Верующие в день праздника Курбан-байрам у Московской Соборной мечети, 28 июня 2023 года 
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Верующие в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у Московской Соборной мечети, 28 июня 2023 года 
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Во время праздника Курбан-байрам в Москве, 28 июня 2023 года 
© Сергей Фадеичев/ТАСС

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Верующие в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети, 28 июня 2023 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
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Верующие в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети, 28 июня 2023 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
12/17
Верующие в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети, 28 июня 2023 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
13/17
Верующие в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети, 28 июня 2023 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
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Верующие в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у Московской Соборной мечети, 28 июня 2023 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости

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Верующие в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у Московской Соборной мечети, 28 июня 2023 года 
© Владимир Астапкович/РИА Новости
16/17
Во время праздника Курбан-байрам в Москве, 28 июня 2023 года 
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Верующие в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам в Московской Соборной мечети, 28 июня 2023 года 
© Артем Геодакян/ТАСС

    Почти миллиард мусульман по всему миру отмечают в эту среду главный исламский праздник — День жертвоприношения, известный также под названиями Курбан-байрам и Ид аль-Адха.

    На праздничном намазе 28 июня в Москве ожидается около 300 тыс. мусульман, еще около 200 тыс. — в Московской области. К организации праздничной молитвы привлечены волонтеры, которые на разных языках помогают верующим ориентироваться на улицах и на выходах из метро.

    Движение на некоторых улицах Москвы закрыто, изменена часть маршрутов наземного транспорта, а в работе станций метро, расположенных вблизи мечетей, действуют ограничения.

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