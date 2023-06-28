Онищенко: В России работает 15 противочумных станций

«У нас в стране существует специальная противочумная система – это четыре противочумных научно-исследовательских института и противочумные станции… Сегодня их в России 15. Центральная противочумная станция находится в Москве. На границе с Монголией находится из того числа что я назвал точно три станции и часть из них закрывает китайскую границу. Прежде всего, это Алтайская противочумная станция, Тувинская и Читинская. Конечно же, Иркутский противочумный институт, который курирует весь Дальний Восток», - сказал Онищенко.