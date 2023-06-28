Сотни тысяч мусульман пришли в мечети Москвы на Курбан-байрам

Свыше 200 тыс. мусульман пришли в мечети Москвы на праздничный намаз в первый день праздника Курбан-байрам. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, только в Соборную мечеть пришли 100 тыс. верующих.

Ранее сообщалось, что утром праздника руководство мусульманской общины ожидает увидеть в мечетях Москвы около 300 тыс. мусульман и еще около 200 тыс. в Московской области.

Празднование Ид аль-Адха и Курбан-байрама продлится с 28 июня по 1 июля. В дни Курбан-байрама принято надевать новую одежду, ходить в гости, дарить подарки и навещать могилы родных. В Москве и Московской области к организации праздничного намаза привлечены волонтеры, которые на различных языках помогут верующим ориентироваться на улицах, выходах из метро и улицах.