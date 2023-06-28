Исследование: россияне стали отдыхать чаще за границей

Исследование показало, что по сравнению с первым полугодием 2022 года доля россиян, отдыхающих за границей, увеличилась на 67,8%, а число отдыхающих внутри страны уменьшилось на 11,9%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

По результатам исследования, самым популярным для туризма российским городом оказалась Москва, доля отельных заказов составила 25,6% от общего числа. На втором месте оказался Петербург (доля составила 15,7%, что меньше на 7,6%, чем за аналогичный период 2022 года). На третьем месте расположился город Сочи. Здесь отельных заказов оказалось 6,7%, что на 4,7% выше предыдущего периода.