"Известия": россиянам объяснили преимущества автономного транспорта

Почти половина россиян не поддерживает установку искусственного интеллекта (ИИ) в своих автомобилях, пишут "Известия" со ссылкой

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Отмечается, что почти треть опрошенных россиян выразили опасение из-за появления на дорогах машин с беспилотными технологиями. Еще треть полагает, что появлению машин под управлением ИИ должно предшествовать длительное тестирование. 48% респондентов заявили, что не готовы установить в своей машине ИИ.