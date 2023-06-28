ВЦИОМ: Россияне чаще всего боятся высоты и змей

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что большая часть россиян (78%) испытывает фобии (безотчетные страхи). Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

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Всего респондентам предложили список из 14 наиболее распространенных фобий. В итоге чаще всего россияне заявляли, что боятся высоты (акрофобия, 30%) и змей (офидиофобия, 28%), а также водных пространств и глубины (аквафобия, 24%).

Также в ТОП попали боязнь стоматологов, боязнь насекомых и боязнь пауков, то есть дентофобия, энтомофобия и арахнофобия, набравшие по 18%. По 12% опрошенных указали, что испытывают клаустрофобию (боязнь замкнутых пространств) и верминофобию (боязнь бактерий, вирусов и микробов).