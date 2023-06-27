Пегов раскрыл суть встречи Путина с руководителями СМИ и военкорами
Военкор Семен Пегов рассказал в своем Telegram-канале, что побывал на закрытой встрече президента России Владимира Путина с руководителями СМИ и блогерами.
Пегов пояснил, что закрытое мероприятие так и осталось закрытым.
Вместе с тем, уточнил военкор, не нарушая условий конфиденциальности, он может рассказать об одном из аспектов встречи.
«От Верховного [Главнокомандующего] прозвучали слова благодарности всем, кто информационно противостоял мятежу», - отметил Пегов.
Напомним, что ранее Владимир Путин встретился в Кремле с военнослужащими и поблагодарил их за работу во время событий 24 июня.
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