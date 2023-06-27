Пегов раскрыл суть встречи Путина с руководителями СМИ и военкорами

Военкор Семен Пегов рассказал в своем Telegram-канале, что побывал на закрытой встрече президента России Владимира Путина с руководителями СМИ и блогерами.

Пегов пояснил, что закрытое мероприятие так и осталось закрытым.

Вместе с тем, уточнил военкор, не нарушая условий конфиденциальности, он может рассказать об одном из аспектов встречи.

«От Верховного [Главнокомандующего] прозвучали слова благодарности всем, кто информационно противостоял мятежу», - отметил Пегов.