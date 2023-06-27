Финляндия ужесточит ограничения на въезд для россиян
Власти Финляндии планируют ужесточить ограничения на въезд граждан России в страну. Соответствующее сообщение появилось на сайте правительства государства.
Отмечается, что данный вопрос обсуждался на заседании президента Финляндии и министерского комитета по иностранным делам и политике безопасности.
«На встрече также рассматривался вопрос о поездках российских граждан в Финляндию и через нее в остальные страны Шенгенской зоны. Президент и комитет считают, что поездки российских граждан могут еще больше поставить под угрозу международные отношения Финляндии. Поэтому ограничения на поездки, не связанные с (острой) необходимостью, необходимо сохранить и ужесточить для предотвращения злоупотреблений», — говорится в материале.
Других подробностей не приводится.
Напомним, что Финляндия ограничила въезд туристов из РФ с 30 сентября 2022 года из-за ситуации на Украине.
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