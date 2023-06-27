Финляндия ужесточит ограничения на въезд для россиян

«На встрече также рассматривался вопрос о поездках российских граждан в Финляндию и через нее в остальные страны Шенгенской зоны. Президент и комитет считают, что поездки российских граждан могут еще больше поставить под угрозу международные отношения Финляндии. Поэтому ограничения на поездки, не связанные с (острой) необходимостью, необходимо сохранить и ужесточить для предотвращения злоупотреблений», — говорится в материале.