Через "Госуслуги" подали свыше 200 тыс. заявлений в вузы
Более 200 тыс. заявлений от 75 тыс. абитуриентов было подано за неделю работы сервиса на портале "Госуслуги" "Поступление в вуз онлайн". Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ во вторник.
"За первую неделю работы суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" порядка 75 тыс. абитуриентов подали более 200 тыс. заявлений по различным направлениям подготовки", - сказано в сообщении.
В министерстве отметили, что число поступающих через портал в три раза больше, чем за тот же период в прошлом году. По данным Минцифры, самыми популярными направлениями за неделю стали: лечебное дело, юриспруденция, педиатрия, стоматология и экономика. А наиболее популярными вузами у абитуриентов за неделю стали РАНХиГС, КФУ, УрФУ, МГУ и СПбГУ.
Прием документов в вузы на "Госуслугах" стартовал 20 июня. Заявление можно подать в 5 любых вузов, выбрав до 5 специальностей в каждом. Подать заявление на поступление можно в 1 022 вуза страны. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное - не позднее 20 августа.
Пока вы не уснули: Путин о расходах на ЧВК "Вагнер" и вылет Ил-96 в ВашингтонВ мире41 минуту назад22