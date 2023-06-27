Через "Госуслуги" подали свыше 200 тыс. заявлений в вузы

Более 200 тыс. заявлений от 75 тыс. абитуриентов было подано за неделю работы сервиса на портале "Госуслуги" "Поступление в вуз онлайн". Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ во вторник.

"За первую неделю работы суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" порядка 75 тыс. абитуриентов подали более 200 тыс. заявлений по различным направлениям подготовки", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что число поступающих через портал в три раза больше, чем за тот же период в прошлом году. По данным Минцифры, самыми популярными направлениями за неделю стали: лечебное дело, юриспруденция, педиатрия, стоматология и экономика. А наиболее популярными вузами у абитуриентов за неделю стали РАНХиГС, КФУ, УрФУ, МГУ и СПбГУ.