Переплывающего в дождь реку медведя в российском регионе сняли на видео

В Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) медведь переплывал реку и попал на видео. Его публикует глава района Олег Попов в Telegram-канале.

На кадрах видно, как бурый медведь невозмутимо переплывает реку, пока моросит дождь, и не обращает внимание на человека, снимающего видео.

Ранее в Якутии в устье реки Буотамы в нацпарке «Ленские столбы» заметили и сняли на видео медведицу с тремя медвежатами. Такое явление в дикой природе — редкость. Как правило, в помете этих животных один или два детеныша.