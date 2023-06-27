Политолог назвал причину разрушения христианства

По его словам, одна и причин, по которой сейчас разрушается христианство – это то, что его считают помехой для реализации глобального западного проекта.

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Начиная с 2004 года все оппозиционные движения на Украине были антиправославными, отметил Михеев.

По словам политолога, всё, что сейчас происходит на Украине, делается для того, чтобы с Востока в Европу не пришло возрождение христианства.

Михеев добавил, что из России делают зверя, дробят восточнославянский мир, чтобы европейские обыватели не увидели, что христианство живо на Востоке.