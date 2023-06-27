Политолог Михеев: Христианство разрушается, потому что его считают помехой для глобального проекта Запада
По его словам, одна и причин, по которой сейчас разрушается христианство – это то, что его считают помехой для реализации глобального западного проекта.
Начиная с 2004 года все оппозиционные движения на Украине были антиправославными, отметил Михеев.
По словам политолога, всё, что сейчас происходит на Украине, делается для того, чтобы с Востока в Европу не пришло возрождение христианства.
Михеев добавил, что из России делают зверя, дробят восточнославянский мир, чтобы европейские обыватели не увидели, что христианство живо на Востоке.
Ранее сообщалось, что Киев хочет передать Западу святыни из Киево-Печерской лавры.