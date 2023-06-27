Вахтовики теряют семьи из-за измен и долгого отсутствия дома

«Я вахтовик со стажем. На Ямал приехал работать еще в 2001 году. Скоро вот на пенсию собираться можно уже. Но возвращаться не к кому. На земле только дети и внуки, жена ушла. А все из-за глупости: по молодости загулял, а она не простила. Это было как только вахтой стал работать. Здесь у каждого второго по две семьи. Вахты раньше долгие были, не все могли удержаться. Вот и я не смог, жалею, конечно. Глупо было из-за работы вот так потерять семью. Но, что делать, нужны были деньги, вот и стал вахтовиком. Теперь летаю к детям и дом достраиваю», — поделился Игорь Петрович.