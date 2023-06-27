В Анапе запретили купание в море из-за шторма и донного течения
Сегодня в Анапе запретили купание в Черном море из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.
- 27 июня в связи со штормом и сильным донным течением купание в акватории Анапы запрещено! - говорится в сообщении.
Очевидцы отметили, что на анапских пляжах подняли красные флаги, а также начали устанавливать аншлаги, предупреждающие о запрете купания.
Управление гражданской обороны и защиты населения мэрии Анапы рекомендует быть предельно осторожными, не подвергать себя неоправданному риску и усилить контроль за пожилыми и детьми.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, до завтрашнего дня на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. На реках Кубани ожидается подъем уровня воды. Ранее в Сочи предупредили о возможном подъеме рек и оползнях из-за мощных ливней.