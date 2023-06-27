В Анапе запретили купание в море из-за шторма и донного течения

Сегодня в Анапе запретили купание в Черном море из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

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- 27 июня в связи со штормом и сильным донным течением купание в акватории Анапы запрещено! - говорится в сообщении.

Очевидцы отметили, что на анапских пляжах подняли красные флаги, а также начали устанавливать аншлаги, предупреждающие о запрете купания.

Управление гражданской обороны и защиты населения мэрии Анапы рекомендует быть предельно осторожными, не подвергать себя неоправданному риску и усилить контроль за пожилыми и детьми.