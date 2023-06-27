Эвакуировавшимся в Россию из Харьковской области пенсионерам трудно подтвердить стаж

"Сейчас самая главная наша задача - помогать с оформлением документов. Это гражданство, переоформление водительских удостоверений, постановка транспорта на учет. Оформление всех социальных гарантий на территории России тоже затрудняется тем, что наши многие люди не имеют документов. Это тоже одна из серьезных проблем, с которыми сталкиваются наши жители ежедневно. Все зависящее от нас мы делаем", - отметил глава ВГА.