Эвакуировавшимся в Россию из Харьковской области пенсионерам трудно подтвердить стаж
Пенсионеры, эвакуировавшиеся в Россию из Харьковской области, не могут подтвердить свой стаж, пока архив находится на территории, подконтрольной Киеву. Об этом сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
"Очень сложно подтвердить нашим гражданам пенсионный стаж, для того, чтобы сейчас здесь (в РФ - прим. ТАСС) назначить пенсионные выплаты", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Ганчев уточнил, что не удалось сохранить пенсионный архив, он находится на подконтрольной Киеву территории.
"Это та проблема, с которой мы никак ничего не можем сделать, пока еще оккупирована территория Харьковской области", - добавил он.
Ганчев пояснил, что в целом проблема отсутствия документов у переехавших в РФ граждан остается одной из самых острых. По его словам, это связано с тем, что часть людей не смогли при экстренной эвакуации забрать документы или же они были уничтожены в результате обстрелов.
"По каждому обращению мы проводим отдельную проверку. Бывает так, что невозможно у человека восстановить документы, подтвердить его личность", - добавил он.
"Сейчас самая главная наша задача - помогать с оформлением документов. Это гражданство, переоформление водительских удостоверений, постановка транспорта на учет. Оформление всех социальных гарантий на территории России тоже затрудняется тем, что наши многие люди не имеют документов. Это тоже одна из серьезных проблем, с которыми сталкиваются наши жители ежедневно. Все зависящее от нас мы делаем", - отметил глава ВГА.
По его информации, те люди, которые остались в российской части Харьковской области, живут в сложных условиях.
"Надо понимать, что там со снабжением все очень трудно. Газа на территории нет, электроснабжения практически во всех населенных пунктах тоже нет, только ближайшие к РФ населенные пункты более-менее еще как-то электрофицированы. Со связью мобильной все очень сложно", - рассказал он.