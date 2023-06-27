Мишустин расширил эксперимент с электронными дипломами на лицеи, колледжи и вузы
Премьер-министр Михаил Мишустин расширил эксперимент по созданию цифровых документов об образовании и квалификации. Помимо школ в нем будут участвовать лицеи, колледжи, региональные и федеральные вузы.
Эксперимент в новом формате пройдет в три этапа:
- с 1 по 31 июля будет отрабатываться механизм формирования цифровых аттестатов об основном и среднем общем образовании (9 и 11 классы) и практика передачи информации о них на портал госуслуг для размещения в личных кабинетах пользователей;
- с 1 августа по 31 октября - аттестатов о среднем профессиональном образовании;
- с 1 ноября по 31 декабря - дипломов о высшем образовании.
Электронные дипломы и аттестаты не будут иметь юридической силы и не подлежат выдаче выпускникам. После окончания эксперимента они будут удалены из системы.