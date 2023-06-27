Rambler&Co показал, как следить за безопасностью медиа

Медиахолдинг реализовал имиджевый кейс, который всесторонне связан с защитой пользователей – как от взломов, так и от непогоды.

19 и 20 мая 2023 года в Парке Горького прошёл масштабный фестиваль кибербезопасности Positive Hack Days 12, организованный Positive Technologies. Медиахолдинг Rambler&Co стал генеральным информационным партнёром Positive Hack Days. Спикеры холдинга участвовали в круглых столах и выступали с докладами, а для обычных посетителей открытой части фестиваля реализован мультиканальный кейс с наглядной демонстрацией принципов кибербезопасности.

За неделю до мероприятия на Хлебозаводе №9 был установлен Троянский конь, собранный из стикеров с ненадёжными паролями (например, с самым популярным в мире «123456» и ещё многими другими). Когда посетители культурного центра отклеили все стикеры с коня, открылся анонс Positive Hack Days 12 с логотипами компаний-партнёров – Positive Technologies и Rambler&Co.

Креативная зона медиахолдинга расположилась в «Кибергороде» – открытой части фестиваля, которую бесплатно могли посетить все желающие. На территории Парка Горького было установлено несколько навигационных элементов (пилоны, кубические фигуры), ориентирующих на стойку медиахолдинга и надписью «Останови кибербезобразие», ниже располагался QR-код, который вёл на интерактивный лендинг с игрой Rambler&Co.