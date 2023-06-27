Названы главные критерии успеха молодежи в России

Финансовое благополучие, карьерные достижения, баланс между профессиональной и личной жизнью, наличие высшего образования и польза обществу от своей деятельности являются главными критериями успеха для российской молодежи. Об этом сообщается в исследовании в рамках Дня молодежи студенческого проекта "Твой ход" и платформы VK Education, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В топ-5 основных критериев, определяющих успех, молодые люди включили финансовое благополучие (67%), карьерные достижения (60%), баланс между профессиональной и личной жизнью (55%), наличие высшего образования и высокий профессионализм (53%), а также пользу обществу от своей деятельности (51%)", - отмечается в исследовании.

Также 80% опрошенных респондентов уверены, что в самореализации помогают создание и продвижение личного блога в социальных сетях, отмечается в исследовании. Среди них 40% молодых людей отметили, что уже активно используют соцсети для продвижения себя, своих достижений или творчества. Еще 43% имеют опыт создания и продвижения личного блога или сообщества, 25% планируют начать в ближайшем будущем.