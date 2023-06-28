Воспитательницу обвинили в избиении детей-инвалидов в российском детсаду

Воспитательницу детского сада №20 в Нижнем Тагиле обвинили в избиении воспитанников-инвалидов. Об этом со ссылкой на заявления матерей в правоохранительные органы сообщает e1.ru.

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По информации издания, одна из женщин, чей семилетний сын не разговаривает из-за особенностей развития, подала в суд на воспитательницу.

«Первый раз другая мама увидела, как мой сын лежит на полу и воспитательница ногами пинает его в голову. Мы подошли к заведующей в этот же день. Воспитательница сама спустилась и извинилась, сказала, что больше такого не будет», — вспоминает женщина.

Впоследствии история с избиением повторилась, рассказала мать мальчика. Она добавила, что воспитательница начала бить и другого воспитанника детского сада. В свою очередь, мать другого ребенка-инвалида на условиях анонимности заявила, что ее ребенка та же воспитательница ударила плинтусом по спине.

Заведующая детсадом Елена Фефеолова не подтвердила и не опровергла слова матерей. Она сообщила о проведенной в марте служебной проверке и увольнении воспитательницы, которую обвиняли в избиениях воспитанников. «Человек уже уволен, что еще нужно родителям? Они бы начали с того, что ребенок сложный», — цитирует местное издание сотрудницу образовательного учреждения.