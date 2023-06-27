Россияне открыто назвали свои жизненные ценности

Россияне, отвечая на вопрос, что они считают для себя главными жизненными ценностями, гораздо чаще вспоминали о любви, чем о деньгах.

"Отвечая на открытый вопрос о главной для себя ценности в жизни, 31% опрошенных выбрали любовь, 27% свободу, 13% деньги. 9% считают своей главной жизненной ценностью семью, 8% знания, 4% здоровье, 3% карьеру", - говорится в исследовании банка "Открытие" для РИА Новости.

Дети, слава и религия набрали в этом рейтинге ценностей по 1%. Любовь главной ценностью чаще других называли сибиряки (38%), свободу - жители Сибири и Северного Кавказа (по 31%), деньги - жители Москвы и Московской области, а также уральцы (по 16%).