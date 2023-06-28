В Госдуме прокомментировали желание Дианы Арбениной "поддержать ростовчан"
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина, ранее обратившаяся к организаторам концерта осудившей СВО Дианы Арбениной с призывом отменить мероприятие, прокомментировала заявление певицы о желании "поддержать ростовчан".
"Если она хочет поддержать ростовчан, то моё предложение: прийти в любой госпиталь, я помогу с организацией выступления перед ребятами. Есть госпиталь в Ростове-на-Дону, есть много военных госпиталей в Москве. Также можно съездить на передовую, мы сможем ей обеспечить всё, и она там может выступить перед мобилизованными ребятами-ростовчанами, поддержать их. Либо может перечислить часть средств, полученных от концерта, в фонд поддержки защитников отечества, поддержки участников специальной военной операции", - приводит портал "Абзац" слова депутата.
Напомним, концерт Арбениной в Ростове-на-Дону минувшим вечером состоялся, несмотря на то, что администрация культурно-спортивного комплекса "Экспресс" после обращения Стенякиной заявило об отмене выступления. Помимо депутата, протесты против концерта лидера "Ночных снайперов", с 2014 года активно осуждающей политику страны, высказывала и ростовская общественность.
Ранее были отменены несколько концертов Арбениной в ряде городов России и республик Средней Азии.