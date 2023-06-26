Мужчина выиграл 16 миллионов рублей в лотерею и неделю не знал об этом

Житель американского города Вайоминг, штат Мичиган, сорвал джекпот в лотерею и неделю не знал об этом, так как забыл выигрышный билет в кошельке. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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33-летний Йендиел Круз-Чавез купил лотерейный билет и положил его в кошелек. Он забыл о билете и лишь через неделю после розыгрыша решил проверить его в магазине. Отсканировав билет, американец увидел уведомление, что необходимо подать заявление. Он уточнил выигрышные номера в интернете и понял, что сорвал джекпот.

Выигрыш Круз-Чавеза составил 199,4 тысячи долларов (16,8 миллиона рублей). Мужчина признался, что сначала не мог поверить в произошедшее.

«Я был в восторге, когда осознал, что действительно выиграл, и позвонил всем членам своей семьи, чтобы рассказать им эту замечательную новость», — рассказал он.

На полученные деньги победитель намерен сделать ремонт в своем доме. Оставшуюся часть он отложит в качестве сбережений.