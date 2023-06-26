Проезд грузовиков через КПП "Гуково" между ЛНР и Ростовской областью закрыт из-за ремонта

"В связи с проведением капитального ремонта дорожного полотна на КПП "Гуково" со стороны ЛНР и со стороны Ростовской области проезд через КПП "Гуково" закрыт для грузового автотранспорта до особого распоряжения", - сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июля расширить КПП "Гуково". О проблемах с заторами в районе КПП Путин ранее говорил на совещании с правительством 19 апреля после того, как лично проехал его и увидел большое количество стоящего в очереди транспорта, в основном гражданских грузовиков. Глава государства тогда отметил, что ситуацию нужно исправить.