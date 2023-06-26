Специалист МЧС назвал способы защиты дачи от пожаров летом

Исполняющий обязанности главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрей Смирнов в беседе с «Россия 24» рассказал россиянам о способах защиты дачи от пожаров в летний период.

В частности, он призвал своевременно устранять сухую траву вокруг дома.

Еще, по словам Смирнова, от одной искры могут загораться сухие и нагретые солнцем постройки. Кроме того часто к пожарам на садовых участках приводят неисправности в печах, поэтому их не стоит оставлять без присмотра, а весной необходимо чистить и проводить ревизию оборудования, посоветовал он.