В МГУ отменили традиционную церемонию вручения красных дипломов

В МГУ имени М. В. Ломоносова на фоне ситуации в России отменили традиционное торжественное вручение выпускникам дипломов с отличием («красных»), которое обычно проходило в актовом зале главного здания (ГЗ). Приказ ректора об изменениях в церемонии опубликован на странице Профсоюза МГУ в соцсети «ВКонтакте».

В приказе уточняется, что дипломы без отличия выдаются в рамках факультетских церемоний согласно расписанию.

Выдача дипломов с отличием, медалей, подарков для факультетов, у которых церемония была запланирована 27 июня, состоится 27 июня на факультетах.

Выдача дипломов с отличием, медалей, подарков для факультетов, у которых церемония была запланирована 29 июня, состоится 29 июня в Фойе Актового зала ГЗ МГУ.

Торжественное собрание для выпускников с «красными» дипломами, чьи церемонии были запланированы на 27 и 29 июня, состоится 29 июня в 12:00 в Актовом зале ГЗ..

Приказ был опубликован около 18:00 мск. По состоянию на 21:30 мск он собрал свыше 300 комментариев.

Выпускники, которые должны были получать дипломы 27 и 29 июня, призвали отменить приказ и все же провести торжественную церемонию вручения дипломов именно в Актовом зале ГЗ.