Американцы назвали желаемую сумму для выхода на пенсию

Для того чтобы комфортно жить на пенсии, гражданам США необходимо минимум 1,27 миллиона долларов (более 107 миллионов рублей). Об этом свидетельствуют результаты исследования Northwestern Mutual. Компания опросила 2740 американцев в период с февраля по март 2023 года.

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Сумму накоплений в 1,5 миллиона долларов (более 126 миллионов рублей) называли желаемой американцы в возрасте 50 лет, а жители в возрасте 60-70 лет считают достаточным около 950 тысяч долларов (более 80 миллионов рублей).

За год ожидания американцев выросли на фоне ускоряющейся инфляции, подчеркнули в Northwestern Mutual. В то же время средняя сумма, которую граждане откладывали на пенсию, увеличилась на 3 процента, до 89 300 долларов (7,5 миллиона рублей), с 86 869 долларов (7,3 миллиона рублей) в 2022 году.

Между тем почти половина россиян считают, что на пенсии им будет достаточно ежемесячного дохода в размере 50-100 тысяч рублей. Такую сумму назвали 47 процентов респондентов опроса «Работы.ру» и СберНПФ в августе 2022 года.