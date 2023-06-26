Эксперт оценила идею создать пропагандирующие многодетность игрушки

"Существуют разные формы влияния на формирование у человека представления о нормах семьи. Одна из них - теоретическая, информационная. Если раньше это были книги, то в современной культуре это различные мультфильмы, кино и так далее. А практический уровень - это примеры конкретных семей, обращение к информации о том, как они живут. Все это должно использоваться, чтобы идеалы многодетности вернулись в страну", — сказала Силуянова.