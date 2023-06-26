Эксперт оценила идею создать пропагандирующие многодетность игрушки
Профессор кафедры биоэтики Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, доктор философских наук Ирина Силуянова прокомментировала инициативу о создании в России линейки детских игрушек, пропагандирующих многодетность.
Ранее, как передавал RT, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность разработки линеек детских кукол и игрушек, пропагандирующих многодетность. По его мнению, они могут формировать позитивное отношение к многодетным семьям. Вместе с тем Ветров отмечал, что данная мера не даст моментального эффекта сегодня, но создаст базу для демографического подъема через 20—30 лет.
Насколько я знаю, сейчас нет ярких мероприятий или позиций в информационном пространстве, которые пропагандировали бы многодетность. Поэтому такой небольшой шаг, как создание соответствующих игрушек, стал бы хорошей инициативой.Ирина СилуяноваПрофессор кафедры биоэтики Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, доктор философских наук
Пропаганда многодетных семей необходима для решения сложных демографических и социальных проблем в России, отметила эксперт.
"Существуют разные формы влияния на формирование у человека представления о нормах семьи. Одна из них - теоретическая, информационная. Если раньше это были книги, то в современной культуре это различные мультфильмы, кино и так далее. А практический уровень - это примеры конкретных семей, обращение к информации о том, как они живут. Все это должно использоваться, чтобы идеалы многодетности вернулись в страну", — сказала Силуянова.
Председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов ранее также высказался в поддержку инициативы Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг о создании новой линейки игрушек для детей.