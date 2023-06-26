Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью временно остановили
Крымский перевозчик приостановил автобусное сообщение на маршрутах из Симферополя, Джанкоя и Ялты в Геническ до пятницы, 30 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
Сейчас на парковке генической автостанции находятся лишь рейсовые автобусы, которые двигаются по маршрутам Херсонской области.
В Минтрансе Херсонской области подтвердили информацию. Там заявили, что сообщение с Крымом приостановлено на время ликвидации чрезвычайной ситуации.
Напомним, что утром 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска нанесли удар по мостам на границе между регионом и Крымским полуостровом в районе Чонгара. Для атаки были использованы ракеты Storm Shadow. В результате власти заявили, что перенаправили автотранспорт по альтернативным маршрутам по пунктам пропуска «Армянск» и «Перекоп».