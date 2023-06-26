Цены на рынке на юге России описали фразой «охренели вконец»

Российский тревел-блогер с ником @kesttravel побывал на рынке на юге России и показал видео с ценами на продукты. Ролик размещен в его аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.)

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На опубликованных кадрах можно увидеть стоимость фруктов, овощей и рыбы на Центральном рынке Анапы: черешню продают по 400 рублей, персики и помидоры — по 250 рублей, картошку — по 120 рублей, воблу — по 1,5 тысячи рублей, а морепродукты в ассортименте — по 5,3 тысячи рублей.

Подписчиков возмутили такие цены.

«Охренели вконец. Где губернатор? Пусть по рынку пробежится за картошкой. В Краснодаре — 40 рублей. Пока доехала до Анапы, озолотилась? Про фрукты вообще молчу», — такими фразами описала свои эмоции одна из читательниц блога.

«У нас в Сибири дешевле черешня, абрикос, малина, клубника, помидоры из Азербайджана», «Я лучше в Турцию поеду отдыхать», «Ну не знаю, теперь цены приблизительно одинаковые с Дальним Востоком. Правда, в Хабаровске чуть дороже, но уже близко», — пишут другие пользователи сети.