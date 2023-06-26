Спиваков подарил икону Божией Матери Русскому православному приходу в Страсбурге

Дирижер, скрипач, народный артист СССР Владимир Спиваков преподнес в дар Русскому православному приходу в Страсбурге Августовскую икону Божией Матери, приобретенную им на аукционе в Германии. Об этом он рассказал в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС после концерта в этом городе, посвященного 20-летию основания прихода.

"Мне хотелось отметить этот день именно так", - отметил Спиваков.

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Процесс становления приходской общины в Страсбурге музыкант сравнил с библейской притчей.

"Для меня это воплощенная метафора, притча о зерне горчичном. Вы знаете, что это самое маленькое зернышко, но из него вырастает большое дерево, где появляются гнезда и птицы, которые находят там убежище и утешение. Так же и 20 лет назад в это время небольшое количество людей объединились для того, чтобы основать православную общину в Страсбурге. И вот, что получилось из этого маленького горчичного зернышка - построен прекрасный храм, полный света и благодати", - рассказал он.

Владимир Спиваков сделал немало для того ,чтобы строительство храма стало возможным.

"Музыка обращена к сердцу человека напрямую, без всяких слов. Ноты – это закодированные человеческие эмоции, которые не имеют национальности", - отметил он, говоря о выборе названия для концерта - "Час Баха. Человек, возлюби мир!"

По словам Спивакова, именно произведения немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха (1685-1750) лучше всего соответствовали духу торжества. Их маэстро исполнил на скрипке вместе с Анастасией Белуковой (сопрано), Зоей Аболиц (клавесин), Тимуром Пирвердиевым (скрипка), Марианной Орлофф (скрипка), Анной Гладыш (альт) и Петром Гладышем (виолончель). "Поэт Иосиф Бродский писал: "В каждой музыке - Бах. В каждом из нас - Бог". Бах писал музыку ежедневно, это было его служением. Композитор считал, что все, что он создает, ему диктует Господь. Поэтому сегодня был именно Бах", - объяснил Спиваков.

Фестиваль в Кольмаре

Говоря о Международном музыкальном фестивале в Кольмаре (северо-восток Франции), основанным Спиваковым в 1989 году, и сменившем в конце 2022 года своего артистического директора, Маэстро говорит,что это решение для него является свидетельством слабости духа тех, кто его принял.

"То, как это было сделано после 33-х лет служения фестивалю и городу Кольмару - за моей спиной, без предупреждения и какого-либо личного разговора ,следуя общей тенденции отмены русской культуры и русских музыкантов - говорит о слабости духа мэра Кольмара (с 2020 года этот пост занимает Эрик Строман - прим. ТАСС)", - отметил он.

По словам маэстро, он не вернется на фестиваль в Кольмаре ни при каких обстоятельствах. "Я больше никогда не приеду на фестиваль, - сказал Спиваков. - А ведь у меня была идея предложить другого французского музыканта на пост артистического директора после меня (сейчас эту должность занимает французский дирижер Ален Алтиноглу - прим. ТАСС). Но что сделано - то сделано. Это перевернутая страница моей жизни, и я ни о чем не сожалею".

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