Определена наиболее уязвимая к экстремальной жаре группа людей

Люди с ограниченными возможностями оказались наиболее уязвимы к экстремальной жаре в Европе. Об этом сообщает правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

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Специалисты пришли к выводу, что сильная жара в европейских странах оказывает несоразмерное воздействие на эту группу людей. Согласно заключению HRW, такая погода может повлиять на физическое и психическое состояние людей с ограниченным возможностями.

Правозащитники призвали принять меры, чтобы обеспечить благополучие этой группы людей в жаркий период. При подобной погоде они становятся наиболее восприимчивы к некоторым болезням. Они также больше страдают от того, что не могут выйти из дома или посетить общественные пространства.