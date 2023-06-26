В Ростовской области ввели выплату в 100 тыс. рублей для участников СВО

Власти Ростовской области установили единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Выплату получат военнослужащие контрактной службы и добровольцы, написал в понедельник в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
"Подписал постановление о единовременной денежной выплате по 100 тысяч рублей для контрактников и добровольцев из Ростовской области. Мера касается всех, кто заключил контракт на срок не менее одного года. Важно также, что выплату смогут получить не только вновь заключившие контракт жители Ростовской области, но и те, кто участвует в спецоперации с самого ее начала - с 24 февраля 2022 года", - написал он.
Голубев уточнил, что ранее было принято решение о единовременной выплате по 150 тыс. рублей для мобилизованных из Ростовской области, затем для контрактников, которые пошли служить в именные подразделения. Разница в размере выплат связана с возможностями бюджета.
"Будем и дальше изыскивать новые возможности для поддержки наших бойцов и их семей", - добавил он.