В Ростовской области ввели выплату в 100 тыс. рублей для участников СВО

"Подписал постановление о единовременной денежной выплате по 100 тысяч рублей для контрактников и добровольцев из Ростовской области. Мера касается всех, кто заключил контракт на срок не менее одного года. Важно также, что выплату смогут получить не только вновь заключившие контракт жители Ростовской области, но и те, кто участвует в спецоперации с самого ее начала - с 24 февраля 2022 года", - написал он.