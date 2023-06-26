В Воронежской области оценят ущерб региону после мятежа ЧВК «Вагнер»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что ремонт гражданского имущества пострадавшего при перестрелке в субботу, 24 июня, будет проводиться за счет средств региона. В своем Telegram-канале он рассказал, что поручил завершить оценку ущерба.

Утром в понедельник, 26 июня, на территории региона был отменен режим контртеррористической операции (КТО). Гусев отметил, что регион вернулся к стандартному управлению.

«Поручил завершить оценку ущерба и проводить за счет региона компенсацию и ремонт гражданского имущества. Все ресурсы у властей области для этого есть», — добавил он.

Напомним, что в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Вооруженный мятеж начался после того, как Евгений Пригожин заявил о якобы нанесенных Вооруженными силами РФ ударах по лагерям ЧВК — эту информацию опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. После этого отряды «Вагнера» выдвинулись к Москве, в том числе и через территорию Воронежской области.

На территории села Елизаветовка произошла перестрелка. Как заявлял глава администрации Павловского района Воронежской области Максим Янцов, в результате столкновений повреждения получили 19 домовладений.