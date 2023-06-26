Легойда считает надуманными причины вывоза мощей из Киево-Печерской лавры

Причины для вывоза святынь из Киево-Печерской лавры - надуманные, для них нет никакой угрозы, только если она исходит со стороны самих украинских властей. Об этом заявил глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) распространило заявление главы СВР Сергея Нарышкина, в котором говорится, что киевские власти договорились с ЮНЕСКО о вывозе в музеи Европы христианских ценностей Киево-Печерской лавры, в том числе хранящихся в ней мощей.

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"Всевозможные причины такого вывоза, если он состоится, - абсолютно надуманные, потому что понятно, что ничто не угрожает святыням, только если нет угрозы, исходящей от самих киевских властей", - сказал Легойда в эфире телеканала "Россия-24".

Он предположил, что одной из причин распространения информации о договоренности Киева и ЮНЕСКО может быть попытка предотвратить вывоз культурных ценностей из Киево-Печерской лавры. Легойда подчеркнул, что если украинская власть пойдет на него, то это будет непоправимая и трагическая ошибка.

"Коммуникация с нашими братьями (монахами УПЦ - прим. ТАСС) сейчас практически не осуществляется, поскольку для них это небезопасно и чрезвычайно сложно", - добавил он.

О ситуации

По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО была достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Ватикана, Германии, Италии и Франции под предлогом "спасения от российских ракетных ударов". К настоящему моменту, отметили в пресс-бюро, проведена опись церковного имущества, выделены финансовые ресурсы для перевозки грузов в Европу, подготовлены автотранспортные средства, часть из которых оборудована рефрижераторными установками.