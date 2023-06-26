В РПЦ отреагировали на возможную попытку вывоза ценностей Киево-Печерской лавры

"Информация о планах вывоза культурных ценностей из Киево-Печерской лавры носит скандальный характер и требует незамедлительной проверки. Нельзя при этом не вспомнить о фактическом разграблении музейных ценностей из багдадских музеев в 2003 году после вступления на территорию этой страны армии западной коалиции. Ценности лавры - это достояние украинского народа и мирового православия в целом, попытка вывезти их куда-либо стала бы чудовищным актом", - написал Легойда в Telegram-канале.