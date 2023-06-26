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Люди в безумных шляпах и чихуахуа Деми Мур. Кто пришел на королевские скачки в Аскоте

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Посетительницы королевских скачек в Аскоте, июнь 2023 года 
© Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин на королевских скачках в Аскоте, июнь 2023 года 
© I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Зара Тиндалл на королевских скачках в Аскоте, июнь 2023 года 
© Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Дизайнер Дэниел Лисмор прибывает на королевские скачки в Аскоте, июнь 2023 года 
© Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Гостья королевских скачек в Аскоте, июнь 2023 года 
© Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон с женой Самантой на королевских скачках в Аскоте, июнь 2023 года 
© I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Леди Габриэлла Кингстон на королевских скачках в Аскоте, июнь 2023 года 
© I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Посетительница королевских скачек в Аскоте, июнь 2023 года 
© Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Король Великобритании Карл III с супругой Камиллой на королевских скачках в Аскоте, июнь 2023 года 
© Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Актриса Деми Мур на королевских скачках в Аскоте, июнь 2023 года 
© Соцсети
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Посетители королевских скачек в Аскоте, июнь 2023 года 
© John Rainford/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Гостья королевских скачек в Аскоте, июнь 2023 года 
© I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Посетительница королевских скачек в Аскоте, июнь 2023 года 
© John Rainford/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Посетительница королевских скачек в Аскоте, июнь 2023 года 
© John Rainford/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Принцесса Беатриса Йоркская на открытии королевских скачек в Аскоте, июнь 2023 года 
© I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Посетительницы королевских скачек в Аскоте, июнь 2023 года 
© I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Посетительница королевских скачек в Аскоте, июнь 2023 года 
© Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Гостья королевских скачек в Аскоте, июнь 2023 года 
© Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Герцогиня Эдинбургская Софи на королевских скачках в Аскоте, июнь 2023 года 
© I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Посетительница королевских скачек в Аскоте, июнь 2023 года 
© Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Гостья королевских скачек в Аскоте, июнь 2023 года 
© Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Посетители королевских скачек в Аскоте, июнь 2023 года 
© Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Телеведущая Джорджия Тоффоло на королевских скачках в Аскоте, июнь 2023 года 
© Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Посетительницы королевских скачек в Аскоте, июнь 2023 года 
© Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Телеведущая Шарлотта Хоукинс на королевских скачках в Аскоте, июнь 2023 года 
© I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    В английском городке Аскот прошли ежегодные Королевские скачки. На ипподроме выступали сильнейшие наездники мира, но мероприятие прославилось не из-за лошадей. Скачки в Аскоте — одно из важных светских событий года в Великобритании, за пять дней их посетили более 300 тыс. зрителей.

    Гости соблюдают особый дресс-код: цилиндры и сюртуки для мужчин, платья и шляпки — для женщин. Любимыми элементами в дизайне шляп традиционно являются перья и цветы. Британцы ежегодно тратят миллионы фунтов стерлингов на одежду для посещения скачек, а наряд на мероприятии призван подчеркнуть статус гостя.

    В этом году всех поразила Кейт Миддлтон, которая пришла на скачки в эффектном красном наряде. Король Карл III и королева Камилла посетили первый день скачек в сдержанных нарядах, а единственная дочь Елизаветы II — принцесса Анна — появилась на публике в платье, которое носила 45 лет назад. Актриса Деми Мур, хотя и оделась в соответствии с дресс-кодом, нарушила правила, взяв с собой чихуахуа.

    Как прошли королевские скачки в Аскоте — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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