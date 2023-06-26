Блиновская обжаловала продление домашнего ареста

Защита блогера Елены Блиновской обжаловала решение суда продлить срок ее домашнего ареста. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, блогер, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 миллионов рублей. Блиновскую отправили под домашний арест.

21 июня срок ее домашнего ареста продлили на один месяц - до 26 июля. Также суд сохранил запреты, назначенные Блиновской ранее, в том числе на использование интернета и мобильной связи. Защита блогера настаивала на мере пресечения в виде запрета определенных действий.

ТАСС сообщало, что Блиновская расплакалась, начиная речь, в которой она просила суд не продлевать ей домашний арест.

Она подчеркнула, что с первого дня задержания признала свою вину и активно сотрудничает со следствием.