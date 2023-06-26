Блиновская обжаловала продление домашнего ареста
Защита блогера Елены Блиновской обжаловала решение суда продлить срок ее домашнего ареста. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов.
По версии следствия, блогер, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 918 миллионов рублей. Блиновскую отправили под домашний арест.
21 июня срок ее домашнего ареста продлили на один месяц - до 26 июля. Также суд сохранил запреты, назначенные Блиновской ранее, в том числе на использование интернета и мобильной связи. Защита блогера настаивала на мере пресечения в виде запрета определенных действий.
ТАСС сообщало, что Блиновская расплакалась, начиная речь, в которой она просила суд не продлевать ей домашний арест.
Она подчеркнула, что с первого дня задержания признала свою вину и активно сотрудничает со следствием.
Блогер заявила, что более мягкая мера пресечения позволила бы ей посещать институт психоанализа, где она проходит обучение, и это благоприятно отразилось бы на ее детях. Адвокат Блиновской заявила, что четверо детей «находятся в стрессе из-за того, что мама постоянно дома и никуда не выходит». Также она рассказала, что блогер погасила 30 миллионов рублей неуплаченных налогов.