В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за русофобию

В Государственной Думе думе предложили ввести уголовное наказание за русофобию. О начале проработки норм по данному вопросу заявила «Известиям» вице-спикер нижней палаты российского парламента Ирина Яровая.

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Она отметила, что депутаты намерены защищать от русофобии будут не только граждан России, но и соотечественников, которые проживают за рубежом.

Яровая отнесла к нарушениям прав по национальному признаку ограничения в использовании русского языка, снятие показа театральных постановок, отказ в медпомощи, трудоустройстве. Она допустила, что русофобию чаще всего проявляют чиновники, а потому ответственность должна лечь на них.

«Должностные лица насаждают человеконенавистническую идеологию и предлагают на территории своих стран действовать неправомерно и преступно, массово дискриминировать в правах россиян и соотечественников», — пояснила вице-спикер Госдумы.

В мае с инициативой о введении ответственности за русофобию выступил заместитель главы Минюста Андрей Логинов. Он счел важным закрепить это понятие в законе и сформировать механизм предупреждения враждебной к России информации.