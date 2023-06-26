Россиян предупредили о сильных дождях с градом

Сильные дожди ожидаются в ближайшие дни в нескольких регионах России, а в Челябинской области усилится ветер до 25 м/с и выпадет крупный град, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог предупредил, что сильные дожди пройдут в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях 26-27 июня. Кроме того, ливни и грозы прогнозируются на Ставрополье и Кубани, передает ТАСС.

Также Вильфанд сообщил, что в Якутии, Хабаровском крае, Магаданской области ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности.