Россиян предупредили о сильных дождях с градом

Вильфанд предупредил жителей ряда регионов России о сильных дождях с крупным градом
Сильные дожди ожидаются в ближайшие дни в нескольких регионах России, а в Челябинской области усилится ветер до 25 м/с и выпадет крупный град, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Метеоролог предупредил, что сильные дожди пройдут в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях 26-27 июня. Кроме того, ливни и грозы прогнозируются на Ставрополье и Кубани, передает ТАСС.
Также Вильфанд сообщил, что в Якутии, Хабаровском крае, Магаданской области ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности.
Ранее Вильфанд прогнозировал холодную погоду с заморозками в ряде регионов на юге Поволжья, Урала и Сибири.
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