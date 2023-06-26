В Гидрометцентре предупредили о сильных ливнях в ряде регионов России

В ряде российских регионов в ближайшие дни пройдут сильные дожди, грозы, возможен град. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, дожди пройдут 26-27 июня как в Европейской части России, так на Урале.

«Сильные дожди прогнозируются в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях. Очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 м/с ожидают Челябинскую область», – пояснил он.

Также, по его словам, ливни и грозы накроют Ставропольский и Краснодарский края. При этом в Якутии, Хабаровском крае, Магаданской области, а также об Архангельской, Вологодской, Костромской областях, Коми ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.