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В Гидрометцентре предупредили о сильных ливнях в ряде регионов России

В ряде российских регионов в ближайшие дни пройдут сильные дожди, грозы, возможен град. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

В Гидрометцентре предупредили о сильных ливнях в ряде регионов России
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По его словам, дожди пройдут 26-27 июня как в Европейской части России, так на Урале.

«Сильные дожди прогнозируются в Белгородской, Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской областях. Очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град, усиление ветра до 25 м/с ожидают Челябинскую область», – пояснил он.

Также, по его словам, ливни и грозы накроют Ставропольский и Краснодарский края. При этом в Якутии, Хабаровском крае, Магаданской области, а также об Архангельской, Вологодской, Костромской областях, Коми ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее метеостанция «Наньцзяо» зафиксировала в Пекине температуру +41,1 градуса, что является очередным рекордом для столицы Китая. По данным The Guardian, в Пекине из-за жары был объявлен красный уровень предупреждения – самый высокий в системе оповещения с цветовой кодировкой.

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