Россиян предупредили о похолодании в нескольких регионах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в ближайшие дни в регионах Поволжья, Сибири и Урала. Там температура воздуха опустится ниже нормы на 4-6 градусов, сообщает ТАСС.

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В Свердловской, Челябинской и Курганской областях температура будет держаться в районе 13-18 градусов днем и 5-10 градусов ночью. В Алтайском крае и Омской области похолодает до плюс 6-11 градусов. В Томской области, Хакасии и Туве ожидается похолодание до +4...+9 градусов.

В Поволжье также ожидается снижение температуры до +6...+11 градусов. Вильфанд предупредил, что пониженная температура воздуха продержится в этих регионах до середины недели.