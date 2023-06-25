Минцифры рекомендовало дать выходной сотрудникам IT-компаний и СМИ

Минцифры России в своем Telegram-канале опубликовало рекомендацию, согласно которой работодателям следует дать 26 июня выходной сотрудникам IT, телеком-компаний и СМИ.

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В ведомстве уточнили, что 24 июня был «очень напряженным и эмоциональным днем».

«Поэтому рекомендуем даже непрерывно действующим ИТ-компаниям, операторам связи и СМИ, работающим в регионах, которые были вчера в эпицентре событий, дать завтра выходной тем сотрудникам, которые не задействованы в выполнении критически важных функций», — отмечается в публикации.

Также в Минцифры подчеркнули, что сотрудникам министерства дали выходной, так как многие из них провели 24 и 25 июня на рабочем месте.