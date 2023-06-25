Центры набора ЧВК «Вагнер» возобновили работу

Центры набора в ЧВК «Вагнер» 25 июня в Астрахани и Воронеже продолжили работу. Об этом сообщает RTVI.

В Воронеже уточнили, что вчера центр набора был закрыт, но «сейчас разрешили... работать».

Отмечается, что дозвониться до центров приема в Москве и Санкт-Петербурге не удалось — срабатывает автоответчик или играет мелодия ожидания.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны РФ его обвинения опровергли.