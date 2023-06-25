В АТОР сообщили о стабилизации цен на билеты за рубеж

Стоимость авиабилетов за границу пришла в норму после аномального всплеска цен в субботу. Об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ассоциация отмечает, что «очень дорого и неудобно» лететь в Тбилиси и Белград. Цены на остальные рейсы вернулись на прежний уровень, имеются даже «экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра».

Так, полет в Дубай из Москвы в воскресенье, 25 июня обойдется в 48 тыс. рублей. Это рейс Emirates, тариф с включенным багажом.

Но завтра улететь в ОАЭ можно значительно дешевле: прямой рейс «Победы» стоит 20,5 тысяч (без багажа).

Билет «Аэрофлота» в Стамбул сегодня стоит 25 тысяч рублей. На следующей неделе поездка доступна за 13,5 тысяч («Победа»).

В Анталью с «Аэрофлотом» сегодня можно улететь за 25 тысяч рублей, на следующей неделе – за 12 с AZUR Air.

Перелет в Ереван со стыковкой в Сочи стоит от 25,6 тысяч. На следующей неделе билеты на прямые рейсы в армянскую столицу можно купить от 29,3 тысяч.

Сложнее и дороже всего будет стоить полет в Грузию и Сербию.

В Тбилиси самый дешевый билет сегодня стоит 41,4 тыс. рублей. При этом надо сделать две пересадки. Прямой рейс завтра стоит от 108,3 тыс. рублей. Однако на среду, 28 июня, есть билеты от 34 тыс. рублей с багажом.

Улететь в Белград сегодня можно за 71 тыс. рублей с пересадкой в Сочи. На следующей неделе цены от 65 тыс. рублей. Прямых рейсов нет.

Доступны экстремально низкие тарифы в Астану. «Аэрофлот» за вечерний рейс 25 июня просит всего 7,5 тыс. рублей. Прямые перелеты в Алма-Ату обойдутся от 18,2 тыс. на следующей неделе.