Чонгарский мост, поврежденный украинской ракетой, восстанавливается ударными темпами. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня», - заявил глава региона.

Он отметил, что работают настоящие профессионалы: вместо перебитой балки установлена новая несущая конструкция. Движение по мосту будет восстановлено в скором времени.

Сальдо добавил, что в Херсонской области усилили защиту от вражеских ракет, чтобы «не дать преступному киевскому режиму возможности в дальнейшем наносить урон гражданской инфраструктуре».

Кроме того, недавно российская армия ликвидировала на Западной Украине склад с дальнобойными натовскими ракетами Storm Shadow. Наши военные тщательно отслеживают подобные цели и уничтожают их.