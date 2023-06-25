Сальдо показал ход ремонта Чонгарского моста, поврежденного ракетным ударом
Чонгарский мост, поврежденный украинской ракетой, восстанавливается ударными темпами. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.
«Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня», - заявил глава региона.
Он отметил, что работают настоящие профессионалы: вместо перебитой балки установлена новая несущая конструкция. Движение по мосту будет восстановлено в скором времени.
Сальдо добавил, что в Херсонской области усилили защиту от вражеских ракет, чтобы «не дать преступному киевскому режиму возможности в дальнейшем наносить урон гражданской инфраструктуре».
Кроме того, недавно российская армия ликвидировала на Западной Украине склад с дальнобойными натовскими ракетами Storm Shadow. Наши военные тщательно отслеживают подобные цели и уничтожают их.
Украинские боевики ночью 22 июня обстреляли Чонгарский мост, который соединяет Херсонскую область и Крымский полуостров. Жертв и пострадавших не было. Владимир Сальдо сообщил, что мост поврежден более серьёзно, чем предполагалось ранее.