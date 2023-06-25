В Тверской области снят запрет на проведение массовых мероприятий

Власти Тверской области сняли ранее ввёденный запрет на проведение массовых мероприятий в регионе.

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Об этом сообщается на сайте правительства Тверской области.

Отмечается, что все ограничения сняты с 12:00 воскресенья, 25 июня.

«Решение было принято по итогам совещания, которое губернатор Игорь Руденя провёл с членами регионального Правительства и руководителями правоохранительных органов и силовых структур Верхневолжья», — объявлено в сообщении.

Отмечается, что все областные органы власти и силовые структуры работают в штатном режиме.