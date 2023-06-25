Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо показал, как начался процесс восстановления Чонгарского моста, поврежденного в результате ракетного удара 22 июня.

"Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара . Работают настоящие профессионалы: вместо перебитой уже установлена новая несущая балка", - сообщил ок.

По его словам, проезд по мосту восстановят в скором времени. Сальдо отметил, что российская сторона принимает меры, чтобы не дать преступному киевскому режиму возможности в дальнейшем наносить урон гражданской инфраструктуре.

Так, в районе усилили защиту от ракет, а на Западной Украине недавно был уничтожен склад с дальнобойными натовскими ракетами Storm Shadow, сообщило Минобороны РФ. Военные тщательно отслеживают возможные пути поставок подобного оружия, подчеркнул Сальдо.