В Ростовской области сняты все ограничения на передвижение по трассам

В Ростовской области сняли все ограничения на передвижение по трассам. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС России, передает РИА Новости.

«Движение открыто», - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что идет обо всех трассах региона и въездах в Ростов-на-Дону.

Ранее въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской и Воронежской области. Выезд из Ростовской области был свободен.

Накануне спасатели оказывали помощь водителям на трассах региона, частично заблокированных на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». Пять оперативных групп курсировали по напряженным участкам.

В места, где образовались заторы, сотрудники МЧС везли бутилированную воду, также были выставлены 3 автоцистерны с питьевой водой.