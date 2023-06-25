В Ростовской области сняты все ограничения на передвижение по трассам
В Ростовской области сняли все ограничения на передвижение по трассам. Об этом сообщил представитель регионального управления МЧС России, передает РИА Новости.
«Движение открыто», - сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что идет обо всех трассах региона и въездах в Ростов-на-Дону.
Ранее въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского края, Волгоградской и Воронежской области. Выезд из Ростовской области был свободен.
Накануне спасатели оказывали помощь водителям на трассах региона, частично заблокированных на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер». Пять оперативных групп курсировали по напряженным участкам.
В места, где образовались заторы, сотрудники МЧС везли бутилированную воду, также были выставлены 3 автоцистерны с питьевой водой.
Ранее стало известно, как выглядит центр Ростова-на-Дону утром в воскресенье после ухода ЧВК «Вагнер».
В Ростовской области сняты все ограничения на передвижение по трассамОбщество15 минут назад