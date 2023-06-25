Фейерверки, музыка и алые паруса. Как отметили выпускной в Петербурге

В ночь с 24 на 25 июня прошел самый красочный выпускной страны — праздник «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге. Тысячи школьников отметили окончание учебы, проводив корабль с алыми парусами под залпы фейерверков. В этом году празднику исполнилось 55 лет с момента его основания.