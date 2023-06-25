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Фейерверки, музыка и алые паруса. Как отметили выпускной в Петербурге

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Бриг «Россия» во время ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в акватории реки Невы, 25 июня 2023 года 
© Петр Ковалев/ТАСС
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Выпускники на Дворцовой площади во время концерта в честь ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 24 июня 2023 года 
© Петр Ковалев/ТАСС
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Выпускники на Дворцовой площади во время концерта в честь ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 24 июня 2023 года 
© Александр Гальперин/РИА Новости
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Салют над рекой Невой во время ежегодного праздника выпускников «Алые паруса», 25 июня 2023 года 
© Валентин Егоршин/ТАСС

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Певица Юлианна Караулова на Дворцовой площади во время концерта в честь ежегодного праздника выпускников «Алые паруса», 24 июня 2023 года 
© Валентина Певцова/ТАСС
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Выпускники на Дворцовой площади во время концерта в честь ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 24 июня 2023 года 
© Александр Гальперин/РИА Новости
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Выпускники на Дворцовой площади во время концерта в честь ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 24 июня 2023 года 
© Александр Гальперин/РИА Новости
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Бриг «Россия» во время ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в акватории реки Невы, 25 июня 2023 года 
© Валентина Певцова/ТАСС
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Салют над рекой Невой во время ежегодного праздника выпускников «Алые паруса», 25 июня 2023 года 
© Александр Демьянчук/ТАСС

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Выпускники на Дворцовой площади во время концерта в честь ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 24 июня 2023 года 
© Александр Гальперин/РИА Новости
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Торжественный салют на празднике выпускников школ «Алые паруса» на канале Зимняя канавка в Санкт-Петербурге, 25 июня 2023 года 
© Александр Гальперин/РИА Новости
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Бриг «Россия» во время ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в акватории реки Невы, 25 июня 2023 года 
© Петр Ковалев/ТАСС
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Выпускники на Дворцовой площади во время концерта в честь ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 24 июня 2023 года 
© Петр Ковалев/ТАСС
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Салют над рекой Невой во время ежегодного праздника выпускников «Алые паруса», 25 июня 2023 года 
© Валентин Егоршин/ТАСС

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Бриг «Россия» во время ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в акватории реки Невы, 25 июня 2023 года 
© Александр Демьянчук/ТАСС
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Горожане после ежегодного праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 24 июня 2023 года 
© Петр Ковалев/ТАСС

    В ночь с 24 на 25 июня прошел самый красочный выпускной страны — праздник «Алые Паруса» в Санкт-Петербурге. Тысячи школьников отметили окончание учебы, проводив корабль с алыми парусами под залпы фейерверков. В этом году празднику исполнилось 55 лет с момента его основания.

    Хедлайнером «Алых Парусов 2023» выступила группа «Чайф». Перед выпускниками свои хиты исполнили группа The Hatters, Тося Чайкина, Юлианна Караулова, Gafur, «Моя Мишель» и Burito. Вели праздник комик Дмитрий Хрусталев и блогер Ида Галич.

    Кульминацией праздника стал проход по акватории Невы брига «Россия» с алыми парусами, сопровождающийся фейерверком.