В Москве, Подмосковье и Воронежской области сняли режим КТО

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве.