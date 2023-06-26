В Москве, Подмосковье и Воронежской области сняли режим КТО

В Москве, Подмосковье и Воронежской области сняли режим режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС.
Все ограничения сняты. Уточняется, что режим был объявлен для пресечения возможных терактов.
Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. После этого он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам группировки. ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. Позднее бойцы «Вагнера» появились в Ростове-на-Дону, также колонну с их техникой заметили на автодороге на пути к Москве.
24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко заявила о согласии Пригожина остановить колонны «Вагнера» после переговоров, которые белорусский лидер в течение дня вел по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.