Резервный день сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначили на 1 июля
В Москве резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля в связи с нерабочим понедельником. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комплекса социального развития Москвы.
«В связи с объявлением понедельника нерабочим днем резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля», - уточнили в пресс-службе.
Напомним, что в субботу, 24 июня, мэр Москвы Сергей Собянин на фоне ситуации с ЧВК Вагнер принял решение объявить понедельник нерабочим днем.
Исключение было сделано для органов власти,предприятий непрерывного цикла, военно-промышленного комплекса, городских служб.
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